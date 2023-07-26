Астрологічний прогноз на 25 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати нові справи, особливо якщо вони пов'язані з творенням. Рішення, ухвалене цього дня, виявиться єдино правильним.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: лимонний, жовтий, золотистий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: янтар, бірюза, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ, підребер'я.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають дуже швидко, особливо, якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: категорично не рекомендується голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися дуже відчутною.

Стрижка дня: від стрижки у цей день краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай, але все, що зібрано, необхідно одразу вжити — в їжу або для консервації, інакше воно зіпсується.

Магія та містика дня: можна читати змови на успіх у торгівлі, бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі не вважаються віщими, але в них можна побачити своїх померлих рідних, а ось до їхніх слів, сказаних ними у сновидінні, варто дослухатися.

Табу дня: небажано вирушати у подорож – вона виявиться невдалою.

Цитата дня: «Кохання пробачає все, окрім ницості. Ницість вбиває кохання, послаблює навіть споріднену прихильність; без поваги немає справжнього кохання» (Шалотта Бронте).

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