Астрологічний прогноз на 25 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли на успіх приречені будь-які справи, тому не варто втрачати щасливий шанс досягти успіху – насамперед у професії.

Символ дня: Сходи на небеса.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки – щоб цього не сталося, необхідно одразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: в їжі зірки рекомендують дотримуватися міри і відмовитися від тваринної їжі, яка негативно позначиться на самопочутті.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, призначені як для негайного вживання, так і для тривалого зберігання.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, особливо якщо їхній «сюжет» пов'язаний із особистим життям людини.

Табу дня: потрібно побоюватися висоти і без крайньої необхідності не підходити не тільки на край скелі або урвища, але й до вікон на верхніх поверхах будівель.

Цитата дня: "Що таке вершина? Останній крок перед спуском" (Бернард Шоу).

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