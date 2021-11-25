Астрологічний прогноз на 25 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: успіх чекає насамперед на тих, хто любить та вміє працювати в колективі та вірить у свої сили. Можна здійснювати важливі угоди та укладати серйозні договори.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день не підходить для активних дій, але й ледарювати теж не слід.

Число дня: 4.

Колір: червоний.

Камені дня: блакитний агат, сапфір, блакитний неврит.

За яку частину тіла відповідає: криж.

Хвороби дня: недуга, яка дала про себе знати цього дня, може виявитися не так серйозною, як триваою, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря і вжити рекомендованих ним заходів.

Афоризм дня: "Фініш здається далеким лише на старті".

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та взаємини дня: день сприятливий для укладення шлюбу тільки тоді, коли наречений і наречена є однодумцями – інакше сварок та конфліктів не уникнути.

Містика дня: ворожіння виявиться вдалим тільки в тому разі, якщо його предметом стане моральний бік життя – наприклад, кохання.

Табу дня: у жодному разі не можна розкривати чужі таємниці – наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

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