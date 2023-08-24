Астрологічний прогноз на 24 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань – на успіх у них розраховувати не доводиться, перспективними виявляться лише ті проєкти, які вже перебувають у роботі. Від ухвалення важливих рішень – як ділової, так і особистої якості – сьогодні краще відмовитися: існує великий ризик прийняти бажане за дійсне і припуститися помилки.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливе каміння дня: олександрит, раухтопаз, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: кістки груднини.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних серцево-судинних захворювань – необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.

Харчування дня: піст і розвантажувальні дні – з дозволу лікаря – допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: день несприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю всіма можливими способами, робити обрізання плодових дерев і чагарників, живцювати і прищеплювати їх.

Магія та містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, окрім любовної.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути похмурими й лячними, але, на щастя, не збудуться, тому не треба брати їх близько до серця.

Табу дня: розбите дзеркало обіцяє нещастя.

Цитата дня: "Людина, яка вміє володіти собою, здатна покінчити зі смутком так само легко, як знайти нову радість. Я не бажаю бути рабом своїх переживань. Я хочу ними насолодитися, витягти з них усе, що можна" (Оскар Вайлд).

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