Астрологічний прогноз на 25 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у цей час агресивними можуть стати навіть найспокійніші люди – їх можуть подолати спокуси та інстинкти, тому необхідно зберігати спокій, а оточенню виявляти максимальне терпіння.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, каштановий.

Щасливе каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: усі нездужання цього дня пов'язані з ослабленням імунітету, тому важливо берегтися – особливо це стосується застудних та вірусних захворювань.

Афоризм дня: "Досвідом люди називають свої помилки" (Оскар Вайльд).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: не варто укладати шлюб – він виявиться не лише нещасливим, а й короткочасним.

Містика дня: можна виставляти захист проти чужої скарги та злоби.

Табу дня: не можна ні з ким конфліктувати, краще відійти убік і дати супротивнику захлинутися власною злостю.

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