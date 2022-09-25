Астрологічний прогноз на 25 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не рекомендується починати – втім, як і продовжувати – хоч якісь справи. Спілкування необхідно скоротити до мінімуму, навіть якщо йдеться про близьких людей, не кажучи вже про мало чи зовсім незнайомих.

Символ дня: спрут.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активно діяти можна лише в разі нагальної потреби.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: яскраво-червоний.

Щасливе каміння дня: чорні перли, перламутр, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: небажано робити колоноскопію, ставити клізми та робити уколи у м'язи сідниць. Можуть нагадати про себе хронічні захворювання, також велика ймовірність нудьги і депресії.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають неприємними, та оскільки вони не мають жодного значення, на них можна не звертати уваги.

Афоризм дня: "Природа не знає згасання – вона знає лише перетворення" (американський конструктор ракетно-космічної техніки Вернер фон Браун).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Освада –захищає від злих сил.

Магія та містика дня: від будь-яких обрядів, ритуалів і ворожінь треба відмовитися – духи недоброзичливо налаштовані стосовно людей.

Табу дня: не можна розмовляти з незнайомцями і ходити безлюдними вулицями темного часу доби.

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