Астрологічний прогноз на 25 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: можна переходити від планів до дій і починати нові, важливі справи — все складеться якнайкраще. Рекомендується укладати будь-які фінансові операції, навіть ті, які в інший день були б ризикованими. Ймовірний виграш в лотерею, головне, не забути придбати лотерейний квиток.

Символ дня: орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 2

Колір дня: індиго, ультрамарин.

Камені дня: гірський кришталь, яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі й лопатки.

Хвороби дня: особливої уваги зажадають очі і шлунково-кишковий тракт — ні те, ні те краще не перевантажувати.

Слова дня: випадковість — окремий випадок закономірності.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: можна призначати побачення і відвідувати рідних.

Містика дня: сеанс ворожіння, проведений цього дня, розкриє всі таємниці майбутнього.

Табу дня: не можна довго працювати за комп'ютером — може постраждати зір.

Будинок, сад, город: сприятливий день для переїзду і будь-яких домашніх справ.

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