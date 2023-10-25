Астрологічний прогноз на 25 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли може збутись заповітне бажання, головне, точно розуміти, що саме потрібно отримати в результаті. Від великих фінансових операцій краще відмовитись – великий ризик збитків.

Символ дня: Чаша Грааль.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, аквамарин, блакитний.

Щасливі камені дня: лазурит, перламутр, жовтий корал, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: можуть дати про себе знати хронічні захворювання, лікувати які необхідно за призначеною призначеним лікарем схемою.

Харчування дня: необхідно віддати перевагу легкій та пісній їжі: овочам, фруктам, сокам та чаям.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може спричинити неприємності.

Дачні роботи дня: можна робити заготівлю на зиму, солити та квасити капусту.

Магія та містика дня: вітаються будь-які магічні обряди, в яких використовується очисна сила води.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими – вони здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна бути посудом і розливати рідину – це може стати поганою прикметою, що передвіщає переживання та самотність.

Цитата дня: «Найсильнішими бувають ті, хто спрямовує сили на добрі справи» (Маргарита Наварська).

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