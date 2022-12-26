Астрологічний прогноз на 26 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для отримання інформації як від зовнішніх, так і внутрішніх носіїв – до останніх належить передусім підсвідомість, що зберігає багато цікавих фактів та давно забутих знань. У професії та бізнесі пощастить здебільшого тим, хто не тримає каменя за пазухою та не замишляє зла проти тих, хто перебуває поруч.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий.

Щасливе каміння дня: агат, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: необхідно відмовитись від будь-яких хірургічних операцій – замість користі вони завдадуть шкоди – особливо це стосується гортані. Хвороби, що розпочалися цього дня, можуть стати хронічними, тому до їхнього лікування необхідно поставитися максимально відповідально.

Харчування дня: у їжі необхідна помірність – особливо важливо відмовитися від м'яса та висококалорійних продуктів, але голодування може завдати такої ж шкоди організму, як і переїдання.

Стрижка дня: будь-які маніпуляції, зокрема стрижка, протипоказані.

Афоризм дня: "Людство стоїть перед вибором — свобода чи щастя, і для багатьох щастя важливіше" (Джордж Орвелл).

Ангел-охоронець дня: Гофус – допомагає тим, хто зневірився і вже не чекає від життя нічого доброго.

Магія та містика дня: можна знімати будь-які види пороблення – відповідні ритуали та змови виявляться успішними.

Сни дня: сни, що наснилися цієї ночі, передбачають події на тривалу перспективу – аж до кількох років.

Табу дня: бажано – зрозуміло, якщо є така можливість – взагалі ні з ким не спілкуватися, це загрожує конфліктами.

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