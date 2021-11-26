Астрологічний прогноз на 26 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: день, коли, щоб збудувати щось нове, потрібно обов'язково зламати старе, що не завжди сприймається з легкістю. Важливо дотримуватися спокою, не реагувати на провокації та не дозволяти втягувати себе у конфлікти.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 5.

Колір: помаранчевий, шоколадний.

Камені дня: чорний нефрит, топаз, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: хвороби сьогодні пов'язані з ослабленням імунітету, який необхідно зміцнювати всіма можливими способами: приймати вітаміни, відмовитися від шкідливої їжі та більше бувати на сонці.

Афоризм дня: "Хто виграв час, той виграв усе".

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: навіть у запалі сварки не варто ображати близьку людину: конфлікт уляжеться, а образа залишиться.

Містика дня: можна коригувати лінію долі, наприклад, переписавши свій гороскоп. Щоправда, зробити це самостійно не вдасться – потрібна допомога професійного астролога.

Табу дня: небажано спілкуватися з незнайомими людьми – наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

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