Астрологічний прогноз на 26 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли – незважаючи на вихідний – складаються на диво сприятливі умови для початку будь-якої справи – як професійної, так і побутової.

Символ дня: сурма – символ заклику до дії.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: світло-фіолетовий, бузковий, лавандовий, амарантовий, білий.

Щасливе каміння дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: ШКТ.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минають швидко і не призводять до серйозних ускладнень.

Харчування дня: необхідно вживати якомога менше рідини – навіть від супу й соковитих фруктів треба відмовитися.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: бажано відмовитися від ворожінь – вони не дадуть правильної відповіді.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.

Табу дня: не можна надто напружувати зір – це може призвести до його погіршення.

Цитата дня: "Ми не стільки потребуємо допомоги друзів, скільки впевненості, що ми її отримаємо" (Демокріт).

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