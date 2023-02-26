Астрологічний прогноз на 26 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для відпочинку – спілкування з друзями й родичами, занять спортом, творчості, прогулянок і недалеких подорожей.

Символ дня: Еолова арфа.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: фіолетовий, бузковий, лавандовий, сливовий.

Щасливі камені дня: бірюза, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, а ось хірургічні операції будуть вдалими.

Харчування дня: дієта, розпочата цього дня, допоможе не лише позбутися зайвої ваги, а й оздоровитися.

Стрижка дня: стригти волосся не варто.

Дачні роботи дня: розсаду треба добре поливати.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани для залучення грошей.

Сни дня: сновидіння цієї ночі дадуть відповідь на важливе життєве запитання, особливо якщо чітко його сформулювати і поставити підсвідомісті перед сном.

Табу дня: не можна брехати, особливо якщо мета цього – зганьбити когось.

Афоризм дня: "Часом треба замовкнути, щоб тебе вислухали" (Станіслав Єжи Лец).

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