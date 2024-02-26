Астрологічний прогноз на 26 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: день сприятливий для реалізації грандіозних проєктів та ухвалення важливих професійних – і життєвих – рішень.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотий, бурштиновий, медовий.

Щасливе каміння дня: прозорий аметист, цирконій, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, мають гострий перебіг, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: можна дозволити собі помірну кількість шкідливої їжі та алкоголю – найкраще сухого червоного вина.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги, а також чистити прикраси.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, вони здійснюються на третій день.

Табу дня: не можна сумувати й тужити.

Цитата дня: "Свято завжди потрібно носити з собою" (Ернест Гемінґвей).

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