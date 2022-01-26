Астрологічний прогноз на 26 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна руйнувати, а можна лише будувати та дивитися. Особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тому необхідно ловити сприятливий момент.

Символ дня: вулкан, скеля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір: лимонний, лаймовий.

Щасливі камені дня: цитрин, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: недуги, що розпочалися цього дня, можуть бути тривалими та здатні викликати серйозні ускладнення, тому у разі погіршення самопочуття необхідно одразу ж звернутися до лікаря – самолікування категорично не допускається.

Афоризм дня: "Ніхто не може змусити вас почуватися неповноцінним без вашої згоди" (Елеонора Рузвельт).

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб і взаємини дня: не найкращий час для шлюбу – він виявиться проблемним, а тому нетривалим.

Містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів, читаючи відповідні змови та проводячи обряди.

Табу дня: не можна переїжджати з квартири на квартиру і навіть просто пересувати в будинку меблі.