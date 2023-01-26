Астрологічний прогноз на 26 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для будь-якої розумової роботи, над якою необхідно і зосередитися, відмовившись від фізичних зусиль – вони не увінчуються успіхом. Події дня, зазвичай, течуть спокійно, не зачіпаючи емоційну сферу людини.

Символ дня: журавель.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: як правило, хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго, але це не означає, що їх можна запускати – краще все-таки проконсультуватися з лікарем та отримати необхідні рекомендації. Цього дня легко застудитись і підхопити вірус, тому необхідно остерігатися переохолодження організму, водночас необхідно якнайчастіше бувати на свіжому повітрі.

Харчування дня: можна їсти все, але в помірній кількості.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі нагальної потреби.

Магія та містика дня: ефективною буде любовна магія – можна проводити обряди та ритуали, мета яких – набуття істинного та щирого почуття.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються промовистими, але можуть не виправдати очікувань, якщо комусь про них розповісти. Тому, якщо сюжет сну віщує приємні події, краще зберегти його в таємниці – щоб не наврочити.

Табу дня: можна позичати тільки ту суму, з якою не шкода розлучитися – гроші назад, найімовірніше, не повернуться.

Ангел-охоронець дня: Елар – забезпечує перемогу у будь-яких справах.

Афоризм дня: "Праця повинна узгоджуватися з відпочинком; дурний той, хто відпочинок перетворює на заняття" (Фрідріх Рюккерт, німецький поет).

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