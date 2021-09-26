Астрологічний прогноз на 26 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і кохання? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день, коли рекомендується займатися благодійністю. Можна проводити ділові переговори — вдасться знайти спільну мову з колегами та партнерами.

Символ дня: колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприяє активності.

Число дня: 3

Колір дня: ліловий, білий.

Камені дня: авантюрин, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінку.

Хвороби дня: необхідно виключити з меню жирні продукти, ліки і алкоголь — вони не найкращим чином позначаться на стані здоров'я.

Слова дня: креативність, колективна творчість.

Геометрична фігура дня: прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: поява в вашому житті людини з минулого дасть вам другий шанс на взаємини з нею.

Містика дня: можна проводити обряди, що захищають будинок від людей з каменем за пазухою.

Табу дня: важливо ретельно продезінфікувати будь-яку рану, навіть якщо йдеться про невелику подряпину.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються явундеркінди, які проявляють свої таланти та здібності з раннього дитинства. Для них важливо не отримати запаморочення від успіхів і зберегти те, що дано їм природою, в дорослому житті. Кращі професії для них — учитель, тренер, духовний наставник, адвокат і соціальний працівник.

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