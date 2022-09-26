Астрологічний прогноз на 26 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день позитивної енергії, яку необхідно витрачати дуже обережно, оскільки її може не вистачити на все заплановане. Починати нові справи не рекомендується, а ось планувати свої дії – до того ж на весь місячний цикл, що настає, – не тільки можна, а й потрібно. Спілкуватися з оточенням необхідно з обережністю – взаєморозуміння можуть перешкодити емоції, що б'ють через край.

День символ: третє око.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: активно діяти потрібно лише у необхідних випадках.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: алмаз, діамант.

За яку частину тіла відповідає: мозок, обличчя.

Хвороби дня: спектр хвороб, які можуть ускладнити життя цього дня, досить широкий – від різноманітних інфекцій до захворювань мозку. Можливі також проблеми зі шлунково-кишковим трактом, тому необхідно дотримуватися дієти, відмовившись від гострої та жирної їжі. Від хірургічних операцій та відвідування стоматолога зірки рекомендують відмовитись.

Сни дня: на сни нинішньої ночі необхідно звернути пильну увагу, оскільки вони дадуть важливі підказки щодо того, як вирішити важливу життєву ситуацію.

Стрижка дня: стрижку сьогодні робити небажано, та й взагалі похід у перукарню краще перенести на другий день.

Афоризм дня: "Компроміс — це мистецтво розділити пиріг так, щоб кожен був упевнений, що йому дістався найкращий шматок" (німецький політик Людвіг Ерхард).

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Ангел-охоронець дня: Вадал – допомагає здобути перемогу над злом.

Магія та містика дня: можна створювати талісмани та обереги, а також знімати пороблення та пристріт.

Табу дня: не можна бажати іншим людям зла та виношувати плани помсти – вони обернуться проти самої людини.

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