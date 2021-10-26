Астрологічний прогноз на 26 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день революційних змін, коли ми прагнемо до поставленої мети, навіть якщо для цього доводиться жертвувати собою і своїми інтересами. У цей час навіть найбільш пасивна і ледача людина стає бадьорою і активною. Можливі пропозиції нової посади і навіть нового місця роботи.

Символ дня: колісниця, табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 3.

Колір дня: бузковий, фіолетовий.

Камені дня: авантюрин, александрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка і кровотворна система.

Хвороби дня: особливої уваги потребує печінка, тому важливо виключити з раціону жирну їжу і алкоголь. Рекомендується масаж, контрастний душ і відвідування лазні або сауни.

Слова дня: сам у полі не воїн.

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: зустріч з людиною, яку ви давно не бачили, може стати другим шансом для згаслих взаємин.

Містика дня: можна робити амулети, які будуть захищати будинок від недобрих людей.

Табу дня: необхідно відмовитися від усього, що може нашкодити печінці: жирної їжі, алкоголю і ліків.

Будинок, сад, город: можна повністю зануритися в домашні справи.

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