Астрологічний прогноз на 26 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для розпочинання нових справ, запланованих напередодні. Особливу працездатність вдасться розвинути у другій половині дня, тому початок реалізації найважливіших проєктів необхідно приурочити саме до цього часу.

Символ дня: риба-кит.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активний день.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: каштановий, коричневий, шоколадний.

Щасливе каміння дня: халцедон, переливчастий агат.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і мають легкий перебіг, та це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, проте нехтувати ними не варто – вони можуть містити підказку щодо важливих життєвих обставин.

Стрижка дня: від стрижки треба утриматися.

Афоризм дня: «Щоб досягти свого, поганим людям треба лише, щоб хороші люди спостерігали за ними і нічого не робили» (британський філософ Джон Стюарт Мілль).

Ангел-охоронець дня: Альвасар – допомагає протистояти різному злу.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що позбавляють псування та пристріту.

Табу дня: під забороною – агресивна поведінка, її наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

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