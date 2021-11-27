Астрологічний прогноз на 27-28 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: 24-й місячний день триватиме майже дві доби: у цей час настрої в суспільстві пануватимуть переважно доброзичливі та спокійні. Можна, незважаючи на вихідні, розпочинати реалізацію серйозних проєктів – планувати їх і визначатися з тактикою та стратегією.

Символ дня: скеля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 6.

Колір: жовтий, золотий.

Камені дня: обсидіан, нефрит.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв, лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби цього дня загрожують серйозними ускладненнями, тому необхідно без зволікання звертатися до лікаря і дотримуватися його рекомендацій.

Афоризм дня: "Хто часто озирається назад, може спіткнутися і впасти" (Еріх Марія Ремарк).

Геометрична фігура дня: коло, овал.

Шлюб та взаємини дня: велика ймовірність перспективного знайомства, тому необхідно уважно ставитись до нових людей у своєму оточенні.

Містика дня: хороший результат дасть ворожіння на картах, особливо якщо поставити запитання про особисте життя.

Табу дня: можна займатися будь-якими домашніми справами, окрім прибирання у шафах – його краще перенести на другий день.

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