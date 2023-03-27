Астрологічний прогноз на 27 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна боротися за правду, відновлювати справедливість та захищати невинно скривджених. День також є сприятливим для розмов із начальством, особливо якщо ви давно збиралися поговорити з ним про підвищення заробітної плати.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: фіолетовий, бузковий, гліцинієвий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: легені

Хвороби дня: необхідно зміцнювати імунітет: більше гуляти, займатися спортом, загартуватися – це дозволить уникнути захворювань, які можуть чіплятися до людини цього дня.

Харчування дня: день сприятливий для будь-якої дієти.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: прекрасний день для садівництва – можна виконувати будь-які заплановані раніше роботи.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани та обереги для успіхів у роботі та бізнесі, залучення фінансового талану, безпеки під час подорожей та міцного здоров'я.

Сни дня: сни нинішньої ночі дадуть відповідь на важливі запитання, які не вдавалося знайти досі.

Табу дня: необхідно відмовитися від курячого м'яса та яєць – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: "Якщо ви хочете виправити свої помилки, треба почати з виправлення своїх поглядів" (американський бізнес-тренер Джим Рон).

Читайте також: