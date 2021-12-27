Астрологічний прогноз на 27 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день руйнування минулого заради майбутнього. Необережне слово може стати причиною професійних невдач та конфліктів із близькими.

Символ дня: Химера, Цербер.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 5.

Колір: коричневий, каштановий.

Камені дня: чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: причиною захворювань може стати послаблення імунітету, тому варто подбати про його зміцнення: розпочати приймання вітамінів, зайнятися гартуванням, частіше гуляти на свіжому повітрі, включити до раціону якомога більше свіжих овочів та фруктів.

Афоризм дня: "Допомога потопельникам — справа рук самих потопельників" (І. Ільф, Є. Петров).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та стосунки дня: від офіційної реєстрації шлюбу краще відмовитись – щасливим він не буде.

Містика дня: можна переробляти гороскоп, щоб покращити вплив космічних тіл на життя.

Табу дня: не можна спілкуватися із незнайомими людьми.

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