Астрологічний прогноз на 27 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для започаткування будь-яких важливих справ, не можна також ухвалювати важливі рішення та проводити серйозні бізнес-переговори.

Символ дня: Крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний, бордовий.

Щасливі камені дня: моріон, гагат, агат, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, тому необхідно берегти себе.

Харчування дня: в їжу можна вживати навіть так звану шкідливу їжу, але робити це необхідно в міру.

Стрижка дня: стригтися цього дня не варто.

Магія і містика дня: духовна та езотерична література, будучи перечитаною у цей час, відкриється з нового – несподіваного – боку.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, до того ж вони можуть підказати, яку проблему необхідно вирішити.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — програш набагато ймовірніший за виграш.

Цитата дня: «Ми стаємо тим, про що думаємо» (Ерл Найтінгейл).

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