Астрологічний прогноз на 27 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для завершення розпочатих раніше справ — він виявиться напрочуд вдалим. Не варто робити того, над чим раніше не доводилося працювати – можна наробити прикрих помилок. Перш ніж ухвалити важливе рішення, необхідно ретельно зважити всі «за» та «проти».

Символ дня: Лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий, салатовий, трав'яний, яскраво-зелений.

Щасливе каміння дня: сердолік, опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних та появи нових захворювань, які – як у першому, так і у другому випадку – матимуть досить важкий перебіг, тому не варто тягнути із зверненням до лікаря.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м'ясної, жирної та важкої їжі, замінивши її продуктами з великим вмістом клітковини – висівками, зеленню, овочами, фруктами, ягодами та горіхами – бажано мигдальними.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай фруктів та овочів.

Магія та містика дня: можна проводити магічні та цілительські обряди, що використовують силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: у снах цієї ночі буде присутня підказка щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: столовий прилад, що впав — ніж або виделка — стане попередженням про можливу небезпеку.

Цитата дня: «Якщо не вірити в себе самого, неможливо бути генієм» (Оноре де Бальзак).

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