Астрологічний прогноз на 27 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли особливо добре засвоюються нові знання, тож бажано витратити його на навчання.

Символ дня: Папірус.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: червоний.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: криж.

Хвороби дня: хвороби, що почалися або проявилися сьогодні, розвиваються швидко і – у разі легковажного до них ставлення – можуть перейти на хронічну стадію.

Харчування дня: необхідно відмовитися від шкідливих продуктів – жирного, смаженого та копченого, а м'ясо потрібно замінити овочами та фруктами.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна вивчати духовні та езотеричні праці – в них вдасться знайти щось нове для себе.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть людині нові знання щодо її життя, тому їх не можна ігнорувати.

Табу дня: категоричне табу – розкривати чужі таємниці та секрети.

Цитата дня: «Наша унікальність – це ексклюзивна комбінація досконалостей та недоліків»(Джуліана Вільсон).

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