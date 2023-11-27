Астрологічний прогноз на 27 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для започаткування будь-якої справи, тому особливо важливі проєкти краще перенести.

Символ дня: Крилатий Шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий, багряний.

Щасливе каміння дня: смарагд, агат.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без наслідків, тому за їхній результат можна не турбуватися.

Харчування дня: їсти можна все, але в міру.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Магія і містика дня: можна читати духовні та езотеричні книжки – навіть будучи ретельно вивченими, вони відкриються з нового боку.

Сни дня: сни нинішньої місячної доби часто бувають віщими – щоправда, збуваються вони не «близько до тексту», тому необхідно ретельно їх аналізувати.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — велика ймовірність серйозного програшу.

Цитата дня: «Найкраща помста – грандіозний успіх» (Френк Сінатра).

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