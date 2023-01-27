Астрологічний прогноз на 27 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке слово, сказане цього дня, справлятимуть вплив на життєві події – як самої людини, і тих, хто перебуває поруч із ним, тому зірку радять більше мовчати і менше говорити, в ідеалі було б непогано взагалі дати обітницю мовчання – хоч би на пів дня. Небажано братися за довготривалі проєкти – успішними будуть лише ті справи, які вдасться закінчити протягом дня.

Символ дня: флюгер.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий.

Щасливого каміння дня: сапфір, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: органи дихання, легені.

Хвороби дня: особливо небезпечними є хвороби, пов'язані з органами дихання – розпочавшись цього дня, вони можуть продовжитись довго і стати причиною серйозних ускладнень, тому важливо берегтися від переохолодження. Успішними будуть будь-які хірургічні операції за винятком стоматологічних – їх можна проводити лише у разі гострого болю.

Харчування дня: можна сідати на дієту — вона дасть очікуваний результат.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани для залучення удачі у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і досить швидко збуваються.

Табу дня: не можна брехати близьким людям – брехня швидко виявиться і може спричинити руйнування стосунків.

Ангел-охоронець дня: Арфед – ті, хто перебуває під йогозаступництвом, отримує будь-які земні блага та багатства.

Афоризм дня: "Не кажіть, якщо це не змінить тишу на краще" (Китайська мудрість).

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