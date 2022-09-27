Астрологічний прогноз на 27 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найвдаліших у всьому місячному циклі днів для початку нових справ – щоправда, не варто нічого робити, не роздумуючи, краще працювати неквапливо, але серйозно і ґрунтовно. Спілкуватися з людьми навколо треба обережно – перевагу бажано надавати тим людям, які не викликають злості, роздратування й агресії.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активність необхідно розвивати поступово, без фанатизму.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: каштановий, шоколадний.

Щасливе каміння дня: переливчастий агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, швидкоплинні і не призводять до серйозних наслідків, та це не означає, що їх не треба лікувати. Візит до стоматолога необхідно перенести на інший час.

Сни дня: цієї ночі можуть наснитися дуже страшні сни, але хороша новина полягає в тому, що їхній вплив закінчиться вранці.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитися.

Афоризм дня: "Доброта – єдине вбрання, яке ніколи не старішає" (французький письменник Ніколя де Шамфор).

Геометрична фігура дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Альвасар – дарує успіх у всіх життєвих сферах.

Магія і містика дня: час сприятливий для проведення ритуалів, що позбавляють псування і пристріту.

Табу дня: не можна виявляти злість та агресію – людина, проти якої вони будуть спрямовані, може, умовно кажучи, дати здачі.

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