Астрологічний прогноз на 27 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день вимагатиме аналізу подій минулого – їхнє переосмислення дасть можливість уникнути прикрих помилок у майбутньому. Рішучі дії у всіх сферах життя та діяльності дозволять залишити позаду негатив і наблизитися до позитиву.

Символ дня: Колесо.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий, ультрамарин.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За якусь частину тіла відповідає: кровоносна система.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають довго і важко піддаються лікуванню, тому зволікати зі зверненням до лікаря небажано.

Харчування дня: не можна постувати та голодувати – шлунок потребує навантаження, втім, переїдати – як завжди – теж не варто.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: збирати потрібно тільки ті овочі та фрукти, які можна вживати в їжу негайно.

Магія та містика дня: можна читати молитви та звертатися за допомогою до чудотворних ікон.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але над їхнім розшифруванням доведеться попрацювати.

Табу дня: від великих фінансових угод краще відмовитись – вони, найімовірніше, призведуть до результатів, які прямо протилежні очікуваному.

Цитата дня: «Немає значення, з якою швидкістю ти йдеш до поставленої мети, головне – не зупинятись» (Конфуцій).

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