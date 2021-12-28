Астрологічний прогноз на 28 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найсильніших днів місяця, коли можна руйнувати старе заради побудови нового. Можна ставати до реалізації серйозних проєктів, і що глобальніші вони будуть, то краще. Час також сприятливий для фінансових та бізнес-проєктів, які згодом принесуть солідний прибуток.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день не є сприятливим для активних дій.

Число дня: 6.

Колір: жовтий, золотий.

Камені дня: чорна яшма, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: лімфатична система.

Хвороби дня: захворювання цього дня можуть затягнутися надовго, тому необхідно не тільки одразу ж звернутися до лікаря, але й чітко дотримуватися його рекомендацій – самолікування не допускається.

Афоризм дня: "Суди про прожитий день не за врожаєм, який ти зібрав, а за насінням, яке ти посіяв" (Роберт Льюїс Стівенсон).

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб і стосунки дня: від жартів на адресу близької людини краще відмовитись – вони можуть бути сприйняті як образа.

Містика дня: можна читати змови, звані язичницькими – зазвичай вони звернені до сил природи.

Табу дня: день несприятливий для пересування – подорожей, переїздів на нову квартиру і навіть перестановки меблів.

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