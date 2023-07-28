Астрологічний прогноз на 28 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові починання – вони приведуть до результатів, протилежних тим, на які розраховували.

Символ дня: Магічна чаша.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: жовтий корал, рожеві перли, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: необхідно уникати стресів та психологічних навантажень – саме вони стануть причиною серйозних захворювань.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м'ясо – особливо жирне та смажене, замінивши його овочами та фруктами. Потрібно пити якомога більше рідини – насамперед трав'яних відварів та фіто-чаїв.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, бувають віщими і здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна бити шибки – це може виявитися поганою прикметою.

Цитата дня: «Усі наші скарги на те, що життя складне і нестерпне, наші нарікання з приводу того, чого ми позбавлені, походять від браку подяки за те, що ми маємо»(Даніель Дефо).

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