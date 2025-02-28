Астрологічний прогноз на 28 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: бажано планувати нові справи, а ось від їхньої реалізації – принаймні до завтра – краще відмовитися: сил на це не вистачить.

Символ дня: свічка.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний, червоний.

Щасливі камені дня: діамант, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: слід побоюватися інфекцій, які можуть призвести до серйозних наслідків.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону їжу, яка подразнює шлунок та кишечник: гаряче, солоне, перчене, копчене, а також продукти бродіння.

Стрижка дня: один із найгірших днів для стрижки.

Дачні роботи: сіяти насіння на розсаду небажано.

Магія та містика дня: можна створювати та «заряджати» талісмани та обереги.

Сни дня: сни цієї ночі надають організму сил і покращують настрій.

Табу дня: не можна навіть у думках бажати будь-кому зла.

Цитата дня: «Упертість народжена обмеженістю нашого розуму: ми неохоче віримо в те, що виходить за межі нашого кругозору» (Франсуа де Ларошфуко).

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