Астрологічний прогноз на 28 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна приступати до активних дій, починаючи втілювати все те, що було задумано напередодні – у період вимушеної бездіяльності.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: теракотовий, кораловий, помаранчевий, охра.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: ротова порожнина.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, затягуються надовго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря. Це стосується будь-яких стоматологічних проблем – затягувати їх не можна.

Харчування дня: будь-яка шкідлива їжа – жирне, смажене, фастфуд та напівфабрикати – перебуває під забороною.

Стрижка дня: краще перенести стрижку на інший день.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати, прищеплювати та вкорінювати рослини.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що позбавляють псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають неприємними і навіть лякаючими, але, на щастя, не справджуються.

Табу дня: не можна виявляти агресію стосовно оточуючих.

Цитата дня: Цей світ не жорстокий і не добрий. Він просто їсти. Ми ж маємо здатність бачити і те, й інше, але вибір за нами»(Кері Маніскалко).

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