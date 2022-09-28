Астрологічний прогноз на 28 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи сьогодні краще не розпочинати – успіху досягти все одно не вдасться. Якщо з'явиться така можливість, найкраще, незважаючи на будній день, взагалі не займатися справами. Важливо бути обережними у спілкуванні: агресивність, яка наздожене цього дня кожного з нас, може зруйнувати навіть найміцніші стосунки.

Символ дня: леопард.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій, та лише в тому разі, якщо вони не пов'язані з роботою та бізнесом.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: бурштиновий, шафрановий, вохра.

Щасливе каміння дня: авантюрин, рубін, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, триватимуть довго і важко піддаватимуться лікуванню – особливо це стосується головного болю. Не можна проводити жодних маніпуляцій в ділянці голови та лікувати зуби.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються вкрай рідко, тож не варто робити з них далекосяжних висновків.

Стрижка дня: зроблена сьогодні стрижка може негативно позначитися на життєвих подіях.

Афоризм дня: "Лише важкою працею можна досягти результату, який належатиме тільки вам (політик і письменник Букер Вашингтон).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Сарго – відповідає за жіноче здоров'я.

Магія та містика дня: можна заготовляти лікувальні трави й зілля.

Табу дня: не можна давати волю емоціям.

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