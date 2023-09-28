Астрологічний прогноз на 28 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нового – важливого – проєкту, який виправдає всі професійні очікування. Ухвалені цього дня рішення призведуть до максимально позитивних результатів.

Символ дня: Труба, що символізує заклик до дії.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, досить швидко минають, не залишаючи серйозних наслідків, особливо якщо вчасно розпочати їх лікування. Не рекомендується лікувати і особливо оперувати кишечник, який цього дня стає чутливим до будь-яких маніпуляцій.

Харчування дня: необхідно утриматися від переїдання, небажано їсти солодке та пити багато води.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин із їстівними вершками.

Магія та містика дня: від будь-яких магічних дій – зокрема і ворожінь – необхідно відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, до того ж дуже швидко забуваються.

Табу дня: не можна не діяти – Місяць може не пробачити людині марну витрату енергії нинішнього дня.

Цитата дня: «Той, хто сильно хоче піднятися нагору, придумає сходи» (японське прислів'я).

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