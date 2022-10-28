Астрологічний прогноз на 28 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли від самого ранку може накрити роздратування – воно стане особливо сильним пообіді: в цей час – щоб уникнути конфліктів – бажано обмежити спілкування з людьми навколо.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: зелений, салатний, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: нефрит, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: щоб хвороба, яка розпочалася цього дня, не перейшла в хронічну стадію, за перших же її симптомів необхідно вжити заходів.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються нескоро – зазвичай через кілька років: великий ризик до цього часу забути про їхній зміст.

Стрижка дня: стрижка цього дня небажана.

Афоризм дня: «Ми тонемо в інформації та задихаємося від нестачі знань» (Джон Несбітт).

Ангел-охоронець дня: Гофус – допомагає тим, хто розчарувався і зневірився.

Магія та містика дня: можна знімати псування, проводити відвороти, робити талісмани й обереги.

Табу дня: не можна зневажливо ставитися до рослин — ламати гілки і рвати квіти.

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