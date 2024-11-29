Астрологічний прогноз на 29 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вдалими виявляться будь-які починання, тому не варто втрачати сприятливий шанс досягти успіху в тій чи тій сфері життя.

Символ дня: лілія водяна.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит.

За яку частину тіла відповідає: серце, очі.

Хвороби дня: важливо берегти зір – не сидіти довго за комп'ютером і не читати за поганого освітлення та стежити за станом артеріального тиску.

Харчування дня: насіння, горіхи, мак, крупи та м'ясо потрібно замінити овочами та зеленню.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки

Магія та містика дня: день сприятливий для жіночої магії – приворотів та відворотів, а також охорони домашнього вогнища.

Сни дня: сни цієї ночі порожні та неінформативні.

Табу дня: не можна нічого ламати та руйнувати

Цитата дня: «Прагнути вперед – отже – втратити спокій, зупинитися – отже – втратити себе» (Серен Обю К'єркегор).

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