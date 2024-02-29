Астрологічний прогноз на 29 лютого – 1 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у двадцятий місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, на успіх будуть приречені будь-які справи — як старі, так і нові, тому необхідно доводити до пуття одні, а потім братися за інші.

Символ дня: Орел.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, кобальтовий, електрик.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, не становлять особливої складності, але вимагають лікування, до якого потрібно ставати за появи перших симптомів.

Харчування дня: від м'яса та алкоголю потрібно відмовитися, в іншому дотримуватися помірності.

Стрижка дня: для стрижки дні не найсприятливіші.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, пов'язані з чарівною силою мінералів та напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішніх ночей часто бувають віщими.

Табу дня: треба побоюватися великої висоти – останніх поверхів будівель та урвищ біля природних водойм.

Цитата дня: «Обміркуй, чи правильне і чи можливо те, що ти обіцяєш, бо обіцянка є обов'язком» (Конфуцій).

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