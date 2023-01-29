Астрологічний прогноз на 29 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від ухвалення важливих рішень – як ділової, так і особистої властивості – сьогодні краще відмовитися: великий ризик сприйняти бажане за дійсне і припуститися помилки. З цієї причини не варто здійснювати фінансові операції – замість прибутку можна отримати збитки.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: бежевий, блідо-жовтий, світло-коричневий, коричневий.

Щасливі камені дня: змійовик, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних серцево-судинних захворювань – необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.

Харчування дня: голодування й піст допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: день несприятливий для маніпуляцій із волоссям.

Магія та містика дня: день сприятливий для будь-якої магії, окрім любовної.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають похмурими і страхітливими, та, на щастя, не збуваються.

Табу дня: варто остерігатися розбитих дзеркал.

Ангел-охоронець дня: Амас – виконує бажання.

Афоризм дня: "Найнебезпечніша людина – та, яка не має емоцій" (Френк Герберт, американський письменник-фантаст).

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