Астрологічний прогноз на 29 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на початок тижня, братися до нових справ не рекомендується – вони дадуть результати, протилежні очікуваним.

Символ дня: золота павутина.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: блакитний, аквамарин.

Щасливе каміння дня: лабрадор (передбачає майбутнє, підказує, які угоди виявляться вигідними), олівін (дарує удачу, допомагає досягти успіху), червоний онікс (захищає свого власника від усіх небезпек і нещасть).

За яку частину тіла відповідає: черевна порожнина.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, є тривалою і підгострою: вона може зовсім виснажити людину, тому з появою перших симптомів необхідно вжити всіх необхідних заходів.

Харчування дня: день сприятливий для посту та дієти, від голодування краще відмовитися.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується категорично.

Магія і містика дня: можна проводити обряди й ритуали, які використовують магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають пророчими, проте вони потребують грамотного розшифрування – вони багато можуть розповісти про нинішню життєву ситуацію.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними людьми, які не вміють впоратися зі своїми емоціями.

Цитата дня: "Там, де бракує розуму, бракує всього" (Джордж Севіл Галіфакс).

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