Астрологічний прогноз на 29 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над проєктами будь-якого ступеня складності – енергії дня сприятимуть будь-якій роботі. Ризик вітається лише в тому разі, якщо його наслідки будуть ретельно прораховані. Працювати бажано поодинці – колективні дії будуть розхолоджувати та не давати зосередитись.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: активні діївітаються лише у разі нагальної потреби.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливого каміння дня: зелений агат, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть – якщо вчасно не звернути на них увагу – перейти до хронічної стадії. Від будь-яких медичних маніпуляцій та хірургічного втручання потрібно відмовитися – особливо це стосується ротової порожнини та гортані.

Сни дня: сни, що наснилися цієї ночі, часто бувають віщими, особливо якщо "кіно" було кольоровим.

Стрижка дня: день несприятливий для стрижки – вона може негативно вплинути на настрої.

Афоризм дня: "Найбільшого успіху досягає той, хто має найкращу інформаці\ю" (англійський державний діяч Бенджамін Дізраелі).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Гофус – дарує любов і пристрасть.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани, знімати пороблення та робити відвороти.

Табу дня: не можна шкодити рослинам: рубати дерева, ламати гілки та рвати квіти.

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