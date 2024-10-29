Астрологічний прогноз на 29 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: старі проблеми можна буде вирішити, подивившись на них під новим несподіваним кутом зору. Велике значення в цей час набуває інтуїція – головне, не ігнорувати її поради та підказки.

Символ дня: Вітрильник.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: індиго.

Щасливе каміння дня: Осінь.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, глені, щаблі.

Хвороби дня: ймовірні проблеми з лімфатичною системою та кров'ю, тому здавати її цього дня небажано.

М'ясо у цей день не заборонено , але його кількістьбажано скоротити, або заміяти лушпинням і овочі.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – зазвичай вони збуваються протягом кількох днів.

Табу дня: необхідно уникати переохолодження організму, воно призведе до неприємних наслідків.

Цитата дня: «Немає любові більш щирою, ніж любов до їжі»(Бернард Шоу).

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