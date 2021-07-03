Астрологічний прогноз на 3 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: людей опановує дратівливість і, як наслідок, напруженість, які можуть стати причиною сварки з оточенням і участі в небезпечних авантюрах. Необхідно захистити себе від токсичних людей і, якщо є хоч найменша можливість, залишатися вдома.
Символ дня: крокодил Макара.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: час підштовхує до активних дій.
Число дня: 5.
Колір дня: каштановий і шоколадний.
Камені дня: чорний нефрит, топаз.
За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.
Побажання в плані здоров'я: ослаблення імунітету зробить організм беззахисним перед різноманітними інфекціями, тому необхідно його підтримати — більше гуляти, спати не менше восьми годин на добу і правильно харчуватися.
Слова дня: топаз, чорний нефрит, колумбіт, сардонікс.
Геометрична фігура дня: квадрат.
Шлюб і відносини дня: шлюб тривалим не буде, так що краще не ризикувати і перенести сьогоднішню реєстрацію на інший час.
Містика дня: можна — і треба — виставляти захист від негативу, до того ж як для себе, так і для свого будинку.
Табу дня: не варто відвідувати незнайомі місця і заводити нові знайомства.
Які люди народжуються цього дня: енергію, яку отримують як посаг ті, хто з'являється на світ у цей час, необхідно направити в позитивне русло, в іншому разі вони можуть піти, як кажуть в народі, кривою доріжкою. У кращому випадку вони стають священниками і вчителями, в гіршому — авантюристами.
Читайте також: Гороскоп на 3 липня для всіх знаків зодіаку: день слабкості і апатії