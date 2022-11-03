Астрологічний прогноз на 3 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку роботи над проєктами, спрямованими на творення – все, що буде пов'язане з руйнуванням, приречене на провал. Також можна призначати переговори з діловими партнерами, від яких залежить розвиток бізнесу – взаєморозуміння буде забезпечено.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: активний день.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: жовтий, лимонний, лаймовий.

Щасливе каміння дня: бурштин, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, минуть легко і без ускладнень, і навіть важко хворі люди відчують полегшення.

Сни дня: сни нинішньої ночі будуть яскравими та барвистими, але не варто спокушатися щодо них – вони не здійсняться.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Афоризм дня: "Традиція – це ілюзія сталості" (Вуді Аллен).

Ангел-охоронець дня: Масабель – допомагає без втрат вийти із заплутаних життєвих ситуацій.

Магія та містика дня: можна читати замовляння, які залучають успіх у бізнесі й фінансах.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки – вони будуть невдалими.

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