Астрологічний прогноз на 3 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для будь-якої розумової роботи, на якій необхідно зосередитися.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго, але це не означає, що на них не можна реагувати.

Харчування дня: в їжі особливо важливо дотримуватися помірності.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі нагальної потреби.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, мета яких – пошук кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються промовистими, але можуть не справдитися, якщо комусь про них розповісти.

Табу дня: не можна легковажно ставитися до грошей — особливо смітити ними.

Цитата дня: «Всесвіт – це різноманітність у єдності» (Оноре де Бальзак).

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