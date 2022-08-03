Астрологічний прогноз на 3 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано брати курс на цілі, досягнення яких потребує тривалого часу – краще взятися до тих, які вдасться завершити протягом дня, вони будуть успішними. Спілкування з оточенням принесе задоволення.

Символ дня: роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: фіолетовий, бузковий.

Щасливе каміння дня: сапфір, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: нижні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минуть швидко, особливо якщо вчасно почати їхнє лікування. Від хірургічних операцій необхідно відмовитися – за їхній результат зірки відповідальність на себе не візьмуть.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто несуть корисну інформацію, тож треба поставитися до них уважно.

Афоризм дня: "Немає нічого сильнішого за слово" (давньогрецький комедіограф Менандр).

Геометрична фігура дня: коло.

Ангел-охоронець дня: Арфед – дарує земні блага й багатство.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети і талісмани, які дарують успіх у фінансових питаннях.

Табу дня: брехати не можна навіть із добрими намірами – наслідки обману можуть виявитися непередбачуваними.

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