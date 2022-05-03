Астрологічний прогноз на 3 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день неоднозначної – як позитивної, так і негативної – енергетики. Можуть переслідувати як роздратування, викликане поведінкою людей навколо, так і невдоволення власними досягненнями – не лише професійними, але й особистими. Багатьом доведеться обирати між добром і злом, і яким буде результат, залежить лише від самої людини.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день, несприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: амазоніт, сардонікс, агат.

За яку частину тіла відповідає: горло.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть стати причиною серйозних ускладнень і навіть перейти у хронічну стадію, тому лікувати їх слід негайно. Категорично не рекомендуються будь-які хірургічні операції – особливо ті, що проводяться на гортані.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими: зазвичай вони містять підказки щодо того, як поводитися в тій чи іншій ситуації, і попереджають про ймовірну небезпеку.

Афоризм дня: "У боротьбі між собою та світом залишайтеся на боці світу" (Франц Кафка).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, проводити відвороти, робити талісмани та обереги.

Табу дня: не можна працювати в колективі – легко не просто посваритися, а не на жарт полаятися з колегами.

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