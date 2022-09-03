Астрологічний прогноз на 3 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: професійні проєкти, розпочаті цього дня, найімовірніше, виявляться успішними, томубажано не втратити щасливого шансу і призначити їх на цей час.

Символ дня: скринька зі скарбами.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: уваровіт, гранат.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, хоч би якими несерйозними вони здавалися, можуть мати наслідки, тому лікування слід ставати без зволікання.

Сни дня: сни можуть містити підказку щодо того, чим людина насправді має займатися у житті. Якщо побачена уві сні професія не збігається з реальною, людині необхідно подумати про те, як вирішити це питання.

Афоризм дня: "Кожна звичка робить нашу руку дотепнішою, а нашу дотепність — менш спритною" (Фрідріх Ніцше).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Федолам – наділяє творчими здібностями та почуттям гумору.

Магія та містика дня: можна читати змови, спрямовані на примирення з друзями чи колегами.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя — він може негативно позначитися на самопочутті.

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