Астрологічний прогноз на 3 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно остерігатися брехунів, злодіїв і шахраїв – особливо це стосується незнайомих людей. Важливо також уникати надто тісного спілкування з ними, не варто бути з ними відвертими і довіряти їм важливі таємниці й секрети.

Символ дня: Золота сіть.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: блакитний, небесний, лазуровий.

Щасливе каміння дня: хризоліт, зелений гранат.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, будуть тривалими – щоб хоча б трохи скоротити час їхньої дії, необхідно одразу вжити заходів: звернутися до лікаря, розпочати курс терапії.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подражнювати стінки кишківника: ковбасу, копчене м'ясо, сосиски, сардельки і фастфуд.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та шкідниками, обрізати сухостій.

Магія і містика дня: можна читати змови, які обіцяють успіх у кар'єрі, бізнесі й фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їх необхідно правильно розшифрувати – лише так вони розкриють свої таємниці.

Табу дня: необхідно остерігатися неадекватних людей, особливо якщо вони перебувають під впливом винних випарів.

Цитата дня: "Хаос – це порядок, який ми нездатні зрозуміти. Це справжній порядок" (Анхель де Куате).

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