Астрологічний прогноз на 3 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: перша половина дня призначена для відпочинку, друга – для активних дій, коли можна розпочинати реалізацію нових – у тому числі, та професійних – проектів.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: агат переливчастий, жадеїт, халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: не можна терпіти зубний біль – необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: лікувальне голодуваннянадасть силта енергії.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна займатися пересадкою – як садових, так і домашніх – рослин.

Магія і містика дня: можна позбавлятися псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються рідко, алеможуть дати підказку щодо того, як вчинити в ситуації, що турбує людину.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: «Заподіяти людям зло здебільшого не так небезпечно, як зробити їм надто багато добра»(Франсуа де Ларошфуко).

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